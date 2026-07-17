Трамп: спецслужбы США преуменьшали масштаб вмешательства Китая в выборы

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к нации обвинил американские спецслужбы в умышленном сокрытии информации о масштабных угрозах избирательной системе. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.
По словам главы государства, данные о «беспрецедентном кошмаре» в сфере безопасности голосования не были представлены ни ему лично, ни законодателям в конгрессе.
Как утверждает Трамп, представители так называемого глубинного государства намеренно преуменьшали сведения о вмешательстве Китая в выборный процесс, скрывая их от президента и от граждан страны. Он подчеркнул, что масштаб этой работы, по его оценке, оказался «таким, как никто не мог представить».
Отдельно президент акцентировал, что спецслужбы располагали данными о компрометации баз регистрации избирателей еще в 2020 году. По его версии, информация в нескольких штатах была куплена, украдена или похищена китайскими хакерами. При этом те, кто обязан был поднять тревогу, по словам Трампа, предпочли скрыть произошедшее, не уведомив ни его, ни конгресс, ни иные инстанции.
Тем временем, Китай начал отрицать обвинения во вмешательство в выборы США.
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