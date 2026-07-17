Трамп: спецслужбы США преуменьшали масштаб вмешательства Китая в выборы

Отдельно президент акцентировал, что спецслужбы располагали данными о компрометации баз регистрации избирателей еще в 2020 году. По его версии, информация в нескольких штатах была куплена, украдена или похищена китайскими хакерами. При этом те, кто обязан был поднять тревогу, по словам Трампа, предпочли скрыть произошедшее, не уведомив ни его, ни конгресс, ни иные инстанции.