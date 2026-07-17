Расплата за теракт: Украину обвинили в покушении в Европе

«Скорее всего, это заявление Ермолаева останется в информационном поле как громкое заявление без судебных или следственных последствий. Почему? Потому что он публично поблагодарил Владимира Зеленского “за личное внимание к этому делу и за уже оказанную помощь”. А ведь руководителей ГУР и СБУ назначает и снимает лично Зеленский, который и был заинтересован в “наезде” на Ермолаева. Исполнительница убита, подозреваемые задержаны и находятся в СИЗО. Какие ещё могут быть последствия? Политически — никаких», — объяснил он.