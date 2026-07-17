Расплата за теракт: Украину обвинили в покушении в Европе

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, выступил с открытым письмом, в котором обвинил в причастности к покушению действующих сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и призвал провести международное расследование. Что последует за громким обвинением, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Скорее всего, это заявление Ермолаева останется в информационном поле как громкое заявление без судебных или следственных последствий. Почему? Потому что он публично поблагодарил Владимира Зеленского “за личное внимание к этому делу и за уже оказанную помощь”. А ведь руководителей ГУР и СБУ назначает и снимает лично Зеленский, который и был заинтересован в “наезде” на Ермолаева. Исполнительница убита, подозреваемые задержаны и находятся в СИЗО. Какие ещё могут быть последствия? Политически — никаких», — объяснил он.
Напомним, Ермолаев, его спутница и их сын-подросток получили ранения 29 июня в результате взрыва возле жилого дома в Монако. Анастасия Березовская, которую назвали исполнительницей теракта, была убита.