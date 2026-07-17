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Развитие ИИ должно стать глобальной симфонией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: развитие ИИ не должно стать сольным выступлением одной страны.

Источник: © РИА Новости

ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Развитие технологий искусственного интеллекта должно быть не сольным выступлением одной страны, а стать глобальной симфонией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

«Развитие ИИ должно быть не сольным выступлением какой-либо одной страны, а симфонией глобального сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех стран в Шанхае 16 июля 2026 года была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта.

По его словам, это важная инициатива Китая, объединяющая международное сообщество и активно продвигающая развитие и управление искусственным интеллектом, создание организации знаменует собой важную веху в истории развития ИИ.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего», проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

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