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Взрыв прогремел в Одессе при воздушной тревоге

В Одессе прозвучал взрыв на фоне продолжающейся воздушной тревоги.

Источник: RT на русском

В Одессе прозвучал взрыв на фоне продолжающейся воздушной тревоги.

Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Одессе раздался взрыв», — говорится в публикации.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области действует сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы были слышны в украинских Сумах.

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