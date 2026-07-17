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«Он не заслужил света»: Захарова ответила послу ФРГ цитатой из Булгакова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видео посольства Германии, где завершающий свою работу в Москве посол Александер Ламбсдорф в шляпе сравнивается с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видео посольства Германии, где завершающий свою работу в Москве посол Александер Ламбсдорф в шляпе сравнивается с Воландом из романа «Мастер и Маргарита».

— Он не заслужил света, — написала Захарова в Telegram-канале.

Она сопроводила пост музыкальной дорожкой, иллюстрирующей бал у сатаны из сериала.

В видео посольства Ламбсдорф упомянул, что жил в Москве в районе недалеко от Патриарших прудов. Собеседник из пресс-службы отметил, что Воланд, которого в романе приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе.

Ранее Захарова ответила стихами Александра Пушкина на визит послов Франции, Великобритании и Германии — Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа — в МИД России. Она напомнила, что несколько лет назад эти же послы отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы вышеупомянутых стран запросили встречу с замглавы МИД. Тогда дипломат уточнил, что Москва готова выслушать их предложения, но сомневается в их конструктивности из-за оскорбительных высказываний.

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