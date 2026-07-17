Кнессет Израиля проголосовал за свой роспуск

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Парламент Израиля (кнессет) принял закон, предусматривающий его роспуск, перед выборами в октябре, сообщил новостной портал Ynet.
«Кнессет во втором и третьем чтении принял закон о финансировании партий, который утверждает его роспуск и уход на каникулы начиная с 17 июля», — говорится в сообщении.
Инициативу поддержали 62 депутата, воздержавшихся и голосовавших против не было. Выборы запланированы на 27 октября.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен участвовать в осенних парламентских выборах и одержать победу.
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