Врач Бицоев: у ряда людей употребление арбуза может вызвать почечную колику

Арбуз не способен растворять или выводить уже сформировавшиеся камни из почек. Более того, если у человека имеется крупный камень, усиление мочеотделения может спровоцировать его смещение, закупорку мочеточника и приступ почечной колики.
Поэтому, как предупредил в беседе с RT врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев, людям с диагностированной мочекаменной болезнью не стоит самостоятельно устраивать «арбузную терапию» без консультации уролога.
«Ещё одно распространённое заблуждение заключается в том, что чем больше съесть арбуза, тем лучше для почек. На самом деле чрезмерное употребление создаёт дополнительную нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжёлой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объём потребляемой жидкости», — пояснил эксперт.
Кроме того, как напомнил специалист, арбуз содержит достаточно большое количество природных сахаров.
«Поэтому людям с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена важно соблюдать умеренность и учитывать его в общей калорийности и углеводной нагрузке рациона», — посоветовал уролог.
Если говорить о профилактике мочекаменной болезни, то гораздо важнее не употребление арбузов, а достаточный питьевой режим в течение всего дня, добавил он.
«Таким образом, арбуз нельзя считать средством для очищения почек. Его умеренное употребление может быть частью здорового рациона и помогает поддерживать водный баланс, но не заменяет профилактику, лечение и наблюдение у врача. При наличии заболеваний почек любые рекомендации по питанию должны даваться индивидуально после обследования», — заключил врач.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, чем полезен арбуз и сколько кусков можно съесть в день.