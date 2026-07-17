Врач Бицоев: у ряда людей употребление арбуза может вызвать почечную колику

«Ещё одно распространённое заблуждение заключается в том, что чем больше съесть арбуза, тем лучше для почек. На самом деле чрезмерное употребление создаёт дополнительную нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжёлой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объём потребляемой жидкости», — пояснил эксперт.