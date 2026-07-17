Марочко: ВС РФ вытесняют разрозненные отряды ВСУ из Стенок

ЛУГАНСК, 17 июля. /ТАСС/. ВС РФ расширяют зону контроля у Веролюбовки и вытесняют разрозненные отряды Вооруженных сил Украины из Стенок у Константиновки в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие постепенно расширяют зону контроля в районе Веролюбовки и вытесняют из Стенок разрозненные отряды противника», — сказал он.
Марочко отметил, что в целом на дружковском участке идет активная фаза боевых действий.
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