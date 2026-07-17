Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет отобрать лицензии у телекомпаний, не показавших его выступление

Президент США назвал мошенничеством отказ ряда телеканалов транслировать его обращение к нации.

Источник: Комсомольская правда

В США могут отозвать лицензии у компаний, которые не стали транслировать обращение президента Дональда Трампа к нации. Американский лидер произнёс его в четверг 16 июля.

Трамп резко высказался относительно того, что не все телеканалы транслировали его речь в прямом эфире, указав на то, что время его начала было заявлено заранее. Американский лидер назвал такое поведение медиа «мошенничеством».

«Такое мошенничество должно означать аннулирование их лицензий», — пригрозил он.

Президент США предположил, что некоторые телеканалы отказались транслировать его выступление из-за специфической тематики. Трамп почти полностью посвятил обращение к нации уязвимостям в системе американских выборов.

При этом Трамп назвал РФ в числе противников США, якобы влияющих на американские выборы.

Также Трамп обвинил Китай в том, что тот якобы получил доступ к данным 220 млн американских избирателей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше