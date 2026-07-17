Трамп хочет отобрать лицензии у телекомпаний, не показавших его выступление

В США могут отозвать лицензии у компаний, которые не стали транслировать обращение президента Дональда Трампа к нации. Американский лидер произнёс его в четверг 16 июля.
Трамп резко высказался относительно того, что не все телеканалы транслировали его речь в прямом эфире, указав на то, что время его начала было заявлено заранее. Американский лидер назвал такое поведение медиа «мошенничеством».
«Такое мошенничество должно означать аннулирование их лицензий», — пригрозил он.
Президент США предположил, что некоторые телеканалы отказались транслировать его выступление из-за специфической тематики. Трамп почти полностью посвятил обращение к нации уязвимостям в системе американских выборов.
При этом Трамп назвал РФ в числе противников США, якобы влияющих на американские выборы.
Также Трамп обвинил Китай в том, что тот якобы получил доступ к данным 220 млн американских избирателей.