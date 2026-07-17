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США закончили наносить шестую волну ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану, которая стала шестой по счёту за последние ночи.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) завершило очередную крупную волну ударов по Ирану, которая стала шестой по счёту за последние ночи.

Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.

К нанесению ударов привлекались истребители, беспилотники и боевые корабли. Все они применяли высокоточные боеприпасы.

Целями военных стали десятки иранских объектов. Среди них — инфраструктура береговой разведки и противовоздушной обороны, военно-логистические сооружения и морские объекты.

В командовании подчеркнули, что действуют по прямому указанию главнокомандующего для ослабления военного потенциала Ирана.

«СЕНТКОМ продолжает ослаблять военный потенциал Ирана и привлекает его к ответственности за недавние нападения на торговые суда», — указывается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в ближайшее время одержат верх в конфликте с Ираном.

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