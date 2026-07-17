Ким Чен Ын заверил делегацию Китая в незыблемости договора о взаимопомощи

Как отметил лидер КНДР, визит китайской делегации демонстрирует намерение Пекина исполнить соглашения, которые были достигнуты на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в начале июня в Пхеньяне. Тогда стороны договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, решено было усилить контакты на высшем уровне между руководящими партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.