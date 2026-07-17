Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прошёл обмен телами погибших

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июля Москва в рамках обмена передала Киеву 501 тело солдат ВСУ.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июля Москва в рамках обмена передала Киеву 501 тело солдат ВСУ.

Взамен получено 31 тело погибших российских бойцов.

Место обмена не публикуется.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

Напомним, что в предыдущем обмене российская сторона передала 1000 тел ВСУ, получив 38 тел российских бойцов.

16+

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше