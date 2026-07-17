Прошёл обмен телами погибших

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июля Москва в рамках обмена передала Киеву 501 тело солдат ВСУ.
Взамен получено 31 тело погибших российских бойцов.
Место обмена не публикуется.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
Напомним, что в предыдущем обмене российская сторона передала 1000 тел ВСУ, получив 38 тел российских бойцов.
16+
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше