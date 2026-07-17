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Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году

В документе Национального совета по разведке Соединенных Штатов также указано, что экс-канцлер Германии называла выборы 2020 года «фактором риска» для ЕС.

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году считала, что занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не хотела переизбрания Дональда Трампа. Об этом говорится в датированном августом 2020 года докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован 16 июля Белым домом.

«Канцлер Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не был переизбран из-за личностных конфликтов между двумя лидерами и ее мнения, что политика нынешней администрации осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО», — говорится в документе.

Его авторы отдельно отметили, что Меркель критиковала действия администрации Трампа по борьбе с пандемией COVID-19, а также, что она во время «закрытой видеоконференции с европейскими лидерами говорила о выборах 2020 года как о “факторе риска” для ЕС».

Победу на президентских выборах в США в 2020 году одержал демократ Джо Байден. Потерпевший поражение Трамп неоднократно заявлял о систематических нарушениях при голосовании, в том числе связанных с отправкой бюллетеней по почте и применением машин для подсчета голосов.

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