Разведка США считала, что Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году считала, что занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не хотела переизбрания Дональда Трампа. Об этом говорится в датированном августом 2020 года докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован 16 июля Белым домом.
Его авторы отдельно отметили, что Меркель критиковала действия администрации Трампа по борьбе с пандемией COVID-19, а также, что она во время «закрытой видеоконференции с европейскими лидерами говорила о выборах 2020 года как о “факторе риска” для ЕС».
Победу на президентских выборах в США в 2020 году одержал демократ Джо Байден. Потерпевший поражение Трамп неоднократно заявлял о систематических нарушениях при голосовании, в том числе связанных с отправкой бюллетеней по почте и применением машин для подсчета голосов.