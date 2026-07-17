В Африке обнаружен неизвестный ранее вид обезьян

Попытки найти новый вид обезьян велись с 2008 года, когда нечеткое изображение Colobus congoensis было обнаружено при съемке тропических лесов национального парка Ломами. Обезьяна относится к группе колобусов и больше всего похожа на Colobus satanas (черного колобуса), обитающего в западно-центральной Африке и на острове Биоко в Экваториальной Гвинее. Однако генетический, анатомический и акустический анализы подтвердили, что Colobus congoensis, вероятно, отделился от своего ближайшего известного родственника около 4−5 млн лет назад.