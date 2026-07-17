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В США сделали неутешительный прогноз по Украине

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер дал неутешительный прогноз по Украине.

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер дал неутешительный прогноз по Украине. В эфире YouTube-канала он заявил, что российские войска побеждают на поле боя, а украинская армия находится в отчаянном положении.

«В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок», — отметил профессор.

По словам эксперта, Киев упустил возможность заключить мир на выгодных условиях. Украине следовало принять нейтральный статус и наладить отношения с Россией, чтобы минимизировать потери. Однако конфликт развивается по другому сценарию.

Миршаймер подчеркнул, что киевский режим не стремится сократить ущерб для страны через мирные переговоры. Политолог предупредил, что украинская армия находится в отчаянном положении, а ВСУ терпят поражение.

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