Украинские военные присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
— Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море, — сказал дипломат.
Борисенко добавил, что украинские наемники были замечены в Судане, где в ноябре прошлого года участвовали в захвате города Эль-Фашер, после чего там погибли мирные жители, говорится в сообщении.
Африканские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мирных жителей в Ковшаровке Харьковской области. При этом перед расстрелом украинская авиация скинула бомбу на жилой дом, расположенный в этом поселке, — там находились местные жители, ждавшие эвакуации.