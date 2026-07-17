МИД РФ: Украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против РФ

— Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море, — сказал дипломат.