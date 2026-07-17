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МИД РФ: Украинские военные пытаются создать в Африке «второй фронт» против РФ

Украинские военные присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Украинские военные присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

— Украинские военные присутствуют в целом ряде африканских стран и откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, речь идет о Мали, где в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о Ливии, где украинские инструкторы, занимающиеся якобы обучением местных военных использованию БПЛА, применили безэкипажные катера против российского танкера «Арктик Метагаз», который был поврежден 3 марта этого года и до сих пор дрейфует в Средиземном море, — сказал дипломат.

Борисенко добавил, что украинские наемники были замечены в Судане, где в ноябре прошлого года участвовали в захвате города Эль-Фашер, после чего там погибли мирные жители, говорится в сообщении.

Африканские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли мирных жителей в Ковшаровке Харьковской области. При этом перед расстрелом украинская авиация скинула бомбу на жилой дом, расположенный в этом поселке, — там находились местные жители, ждавшие эвакуации.

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