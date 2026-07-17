Китай опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп обвинил КНР в неоднократных попытках повлиять на результаты американских выборов. По его словам, Пекин «боролся изо всех сил», чтобы помешать ему победить в 2020 году. Американский президент пообещал защитить избирательную систему от иностранного вмешательства.