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Китай опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

Китай никогда не пытался повлиять на результаты выборов в США, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. В дипмиссии подчеркнули, что электоральные процессы в США — исключительно внутренний вопрос страны.

Китай никогда не пытался повлиять на результаты выборов в США, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. В дипмиссии подчеркнули, что электоральные процессы в США — исключительно внутренний вопрос страны.

«Китай всегда придерживался принципа, согласно которому нельзя вмешиваться во внутренние дела других стран», — указано в заявлении посольства (цитата по CBS News).

Президент США Дональд Трамп обвинил КНР в неоднократных попытках повлиять на результаты американских выборов. По его словам, Пекин «боролся изо всех сил», чтобы помешать ему победить в 2020 году. Американский президент пообещал защитить избирательную систему от иностранного вмешательства.

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