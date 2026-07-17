Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.
Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что Китай последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а исход выборов — исключительно воля американского народа.
«Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — говорится в заявлении дипломатов.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.