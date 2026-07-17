Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай опроверг обвинения Трампа во вмешательстве в американские выборы

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло заявления о вмешательстве в американские президентские выборы.

Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Китай последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, а исход выборов — исключительно воля американского народа.

«Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — говорится в заявлении дипломатов.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше