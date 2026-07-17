Как следует из доклада Национального совета по разведке США от августа 2020-го года, обнародованного накануне администрацией, канцлер предпочла бы, чтобы нынешний глава государства не был переизбран «из-за личностных конфликтов» и ее позиции, что политика действующей администрации осложняла политическое положение Германии, ЕС и НАТО.
Авторы доклада также указали, что Ангела Меркель критически отзывалась о борьбе с пандемией COVID-19 в США. Кроме того, отмечается, что во время видеоконференции с европейскими лидерами она говорила о выборах того времени как о «факторе риска» для ЕС.
Победу тогда, как известно, одержал оппонент Трампа Джо Байден. Потерпевший поражение нынешний лидер неоднократно заявлял о нарушениях при голосовании, в том числе жаловался на отправку бюллетеней по почте.