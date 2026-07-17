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В США считали, что Меркель не хотела переизбрания Трампа

Разведка США перед президентскими выборами полагала, что занимавшая в то время пост канцлера Германии Ангела Меркель не желала переизбрания Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Как следует из доклада Национального совета по разведке США от августа 2020-го года, обнародованного накануне администрацией, канцлер предпочла бы, чтобы нынешний глава государства не был переизбран «из-за личностных конфликтов» и ее позиции, что политика действующей администрации осложняла политическое положение Германии, ЕС и НАТО.

Авторы доклада также указали, что Ангела Меркель критически отзывалась о борьбе с пандемией COVID-19 в США. Кроме того, отмечается, что во время видеоконференции с европейскими лидерами она говорила о выборах того времени как о «факторе риска» для ЕС.

Победу тогда, как известно, одержал оппонент Трампа Джо Байден. Потерпевший поражение нынешний лидер неоднократно заявлял о нарушениях при голосовании, в том числе жаловался на отправку бюллетеней по почте.

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