В Кузбассе раскрыли группу, создавшую базу незаконных колл-центров

БАРНАУЛ, 17 июл — РИА Новости. Преступную группу, которая организовала техническую базу незаконных колл-центров для дистанционных хищений денег, раскрыли в Кузбассе, двое мужчин задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кемеровской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 274.3 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты незаконно использовали абонентские терминалы пропуска трафика и виртуальную телефонную станцию, чтобы обеспечить дистанционное хищение денег у россиян. Обвиняемые, реализуя преступную схему, доставляли сим-боксы в Кемерово, арендовали квартиры в разных районах города и выступали в роли операторов.
«(Мужчины организовали — ред) тем самым техническую базу для дистанционной деятельности “колл-центров”. Незаконная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. При силовой поддержке бойцов Росгвардии фигуранты задержаны. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты сим-боксы и иное техническое оборудование, свыше 650 сим-карт операторов сотовой связи, а также мобильные телефоны обвиняемых», — отметили в СУСК.
Следствием будут детально изучены полученные данные, вместе с тем к настоящему времени уже подтверждены факты противоправных действий в отношении не менее двух граждан РФ. Причиненный ущерб оценивается как крупный и особо крупный.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.