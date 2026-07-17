В Кузбассе раскрыли группу, создавшую базу незаконных колл-центров

«(Мужчины организовали — ред) тем самым техническую базу для дистанционной деятельности “колл-центров”. Незаконная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. При силовой поддержке бойцов Росгвардии фигуранты задержаны. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты сим-боксы и иное техническое оборудование, свыше 650 сим-карт операторов сотовой связи, а также мобильные телефоны обвиняемых», — отметили в СУСК.