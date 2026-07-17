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Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте

Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иран нанес удары по военным объектам США в Кувейте, сообщает телеканал PressTV со ссылкой на заявление армии.

Как сообщается, целями атаки стали американские казармы и логистические центры. Для их поражения ИРИ задействовала беспилотники Arash.

Эти же БПЛА использовались и для сегодняшних ударов по месту размещения вертолетов и самолетов ВВС США на базе Сахир в Бахрейне.

В ночь на пятницу также сообщалось о взрывах в Ираке и Катаре.

Соединенные Штаты и Иран возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.

Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

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