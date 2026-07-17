Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте

Как сообщается, целями атаки стали американские казармы и логистические центры. Для их поражения ИРИ задействовала беспилотники Arash.
Эти же БПЛА использовались и для сегодняшних ударов по месту размещения вертолетов и самолетов ВВС США на базе Сахир в Бахрейне.
В ночь на пятницу также сообщалось о взрывах в Ираке и Катаре.
Соединенные Штаты и Иран возобновили взаимные обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.