Александр Дроздов проверил благоустройство и безопасность сквера «Казачий»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Госдумы ФС РФ Александр Дроздов, депутат краевого парламента Дмитрий Дмитриев вместе с жителями близлежащих домов осмотрели сквер «Казачий» в Советском районе Красноярска и проверили его на безопасность для детей.
Участники рейда осмотрели все локации на территории, особое внимание уделили лестницам, пешеходным дорожкам, тротуарам, сохранности малых архитектурных форм, детским площадкам.
Александр Дроздов подвел итоги «партийного десанта» в сквере: «Просто реализовать проект — недостаточно, необходимо контролировать состояние каждого объекта, как он содержится, насколько здесь чисто и безопасно. На моем постоянном контроле находятся несколько общественных пространств в Советском районе, в котором сам живу уже более 30 лет. В их числе — сквер Казачий, который мы сегодня, вместе с жителями и представителями администрации, проверили в рамках партийного мониторинга безопасности детской и городской инфраструктуры. Осмотрели все локации, поговорили и с взрослыми, и с детьми. Отзывы получили положительные. Освещение и подсветка работают, лавочки и урны на месте, все чисто. Заметно, что люди любят это место и заботятся о нем».
Напомним, в 2024 году проходил третий, завершающий, этап работ в данном сквере по нацпроекту «Жилье и городская среда». В сквере появилась спортивная площадка, которая отвечает всем требованием. Благодаря резиновому покрытию, повышается эффективность занятий спортом, а высокое ограждение обеспечивает безопасность спортсменов. На площадке можно заниматься баскетболом, футболом и волейболом. Специалисты установили все необходимое оборудование, а также дополнительное освещение.
Отметим, в дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов и других общественных пространств для детей в рамках партийного проекта «Городская среда». Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа.
Вопросы детской безопасности — важное направление народной программы партии.