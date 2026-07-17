Александр Дроздов проверил благоустройство и безопасность сквера «Казачий»

Александр Дроздов подвел итоги «партийного десанта» в сквере: «Просто реализовать проект — недостаточно, необходимо контролировать состояние каждого объекта, как он содержится, насколько здесь чисто и безопасно. На моем постоянном контроле находятся несколько общественных пространств в Советском районе, в котором сам живу уже более 30 лет. В их числе — сквер Казачий, который мы сегодня, вместе с жителями и представителями администрации, проверили в рамках партийного мониторинга безопасности детской и городской инфраструктуры. Осмотрели все локации, поговорили и с взрослыми, и с детьми. Отзывы получили положительные. Освещение и подсветка работают, лавочки и урны на месте, все чисто. Заметно, что люди любят это место и заботятся о нем».