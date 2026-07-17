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Разведка США: Меркель хотела поражения Трампа на выборах

Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году исходила из того, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель не желала переизбрания Дональда Трампа.

Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году исходила из того, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель не желала переизбрания Дональда Трампа. Соответствующая оценка содержится в докладе Национального совета по разведке США, датированном августом 2020 года и опубликованном Белым домом 16 июля.

В документе указывается, что личные разногласия между Меркель и Трампом, а также мнение канцлера о негативном влиянии политики его администрации на Германию, Евросоюз и НАТО почти наверняка формировали её позицию.

Аналитики также обратили внимание на критику главой германского правительства действий Вашингтона в период пандемии коронавируса. Кроме того, в докладе отмечается, что на закрытой видеоконференции с европейскими коллегами Меркель характеризовала предстоящие выборы в США как фактор риска для сообщества.

Победу на тех выборах одержал демократ Джо Байден. Его соперник, республиканец Дональд Трамп, впоследствии неоднократно заявлял о нарушениях в ходе голосования, включая процедуры с бюллетенями по почте и работу электронных машин для подсчета голосов.

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