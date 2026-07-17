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Китай отверг обвинения Трампа в получении данных избирателей в США

В Китае заявили, что Пекин никогда не вмешивался в выборы в США.

Источник: Аргументы и факты

Посольство КНР в Вашингтоне отметило, что Китай никогда не вмешивался в выборы в США, сообщает CBS News.

Соответствующее заявление было сделано на фоне утверждений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о якобы несанкционированном доступе Пекина к информации об американских голосующих.

В дипломатическом заявлении подчеркивается, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

«Выборы в США — это внутреннее дело США. Их исход определяется голосами американского народа», — отмечается в заявлении дипмиссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и КНР также решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему.

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