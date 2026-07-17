Китай отверг обвинения Трампа в получении данных избирателей в США

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и КНР также решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему.