В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв раздался в Николаеве при действующей воздушной тревоге.
Об этом телеканал «Общественное» написал в своём Telegram-канале.
«В Николаеве раздался взрыв», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы были слышны в украинских Сумах.
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