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Развитие ИИ не должно вредить национальным культурам, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: развитие ИИ не должно вредить многообразию цивилизаций.

Источник: © РИА Новости

ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Развитие и применение ИИ не должны вредить многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур, чтобы он оставался под контролем человека, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

«Развитие и применение ИИ не должны наносить ущерб многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур», — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

Он отметил необходимость формировать ценности ИИ в соответствии с общими ценностями всего человечества, эффективно использовать технологии ИИ, укреплять взаимопонимание и терпимость между различными цивилизациями, содействовать обмену и взаимному обучению между ними.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего», проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

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