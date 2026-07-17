Разведка США раскрыла отношение Меркель к победе Трампа на выборах

Ранее Трамп включил Россию в число государств, которые, по его мнению, могут воздействовать на избирательную инфраструктуру США. Американский президент объявил о рассекречивании разведывательных материалов о безопасности систем голосования. Он заявил, что эти системы остаются уязвимыми для возможных атак и вмешательства извне. Помимо России, республиканец упомянул Китай, Иран и КНДР.