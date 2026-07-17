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Разведка США раскрыла отношение Меркель к победе Трампа на выборах

Американская разведка считала, что занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не хотела переизбрания Дональда Трампа на выборах 2020 года. Такой вывод содержался в докладе Национального совета по разведке США. Документ рассекретил и опубликовал Белый дом.

Источник: Life.ru

Аналитики связывали позицию Меркель с личными разногласиями между двумя политиками и внешней политикой администрации Трампа.

«Канцлер Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не был переизбран из-за личностных конфликтов между двумя лидерами и её мнения, что политика нынешней администрации осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО», — говорится в документе.

Авторы доклада также обратили внимание на критику Меркель в адрес действий США во время пандемии COVID-19. По данным разведки, на закрытой видеоконференции с европейскими лидерами она называла американские выборы фактором риска для Евросоюза.

Ранее Трамп включил Россию в число государств, которые, по его мнению, могут воздействовать на избирательную инфраструктуру США. Американский президент объявил о рассекречивании разведывательных материалов о безопасности систем голосования. Он заявил, что эти системы остаются уязвимыми для возможных атак и вмешательства извне. Помимо России, республиканец упомянул Китай, Иран и КНДР.

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