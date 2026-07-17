Axios: Трампа разозлили заявления Нетаньяху о поставках F-35 для Турции

Президент США Дональд Трамп был в ярости из-за позиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху по вопросу передачи истребителей пятого поколения Турции.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
По их данным, причиной гнева стало выступление Нетаньяху в эфире Fox News, где он раскритиковал возможную сделку с Анкарой и заявил о риске нарушения баланса сил на Ближнем Востоке.
Трамп счёл, что израильский премьер-министр превысил полномочия, пытаясь диктовать Вашингтону условия военно-технического сотрудничества с третьими странами.
«Трамп посчитал, что Нетаньяху “не имеет права” вмешиваться в это», — передаёт Axios.
Ранее в EURACTIV писали, что США готовы вернуться к вопросу о продаже Турции истребителей F-35, если Анкара откажется от российских ЗРК С-400.