В Катаре ребенок пострадал при отражении ракетного удара Ирана

Министерство обороны Катара сообщило о предотвращении ракетного удара со стороны Ирана. При проведении операции по перехвату осколками был ранен ребенок, отмечает МВД страны. Ему оказывают медпомощь.
Как сообщает Reuters со ссылкой на слова очевидца, в столице Дохе было слышно несколько похожих на взрывы звуков. Тогда на мобильные телефоны был отправлен сигнал тревоги.
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