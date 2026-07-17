В моргах Чернигова установили ограничение на передачу родственникам останков украинских военнослужащих.
Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, в моргах города и области скопились сотни невостребованных тел.
По его словам, персонал медицинских учреждений был вынужден ввести квоту — не более пяти тел в сутки для захоронения. Данная мера, как пояснил источник, призвана не допустить роста упаднических настроений среди мирного населения.
«В сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих ВСУ», — привёл слова работников морга собеседник.
Ранее пленный военнослужащий 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ Франц Юрашик заявил, что три кладбища в Черновцах заполнены свежими воинскими захоронениями.