Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области проинформировал губернатора о результатах деятельности ведомства

Состоялась рабочая встреча губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Аслана Хуаде.
В ходе встречи глава донского СК проинформировал губернатора о результатах деятельности ведомства, обозначив ключевые направления, по которым выстроено эффективное взаимодействие с правительством региона.
В этом году общий уровень преступности в регионе снизился по сравнению с показателем прошлого года, в том числе сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Одним из приоритетных направлений совместной работы остается защита прав граждан, особенно тех, кто нуждается в дополнительной поддержке: детей-сирот, людей, живущих в аварийном и ветхом жилье, участников специальной военной операции и их семей.
Благодаря взаимодействию следственного управления и регионального правительства компенсацию за квартиры в аварийных домах уже получили 168 жителей, а 123 семьи обеспечены новым жильем.
Также обсудили поддержку участников СВО и их близких. Для более эффективного решения возникающих вопросов Следственный комитет взаимодействует с областным правительством, фондом «Защитники Отечества» и «Народным фронтом». Среди результатов такой работы: участнику СВО из Константиновска, который также относится к категории детей-сирот, помогли получить квартиру взамен пострадавшего от пожара жилья, а матери погибшего бойца из Ростова-на-Дону оказали помощь в получении земельного участка и его регистрации.
Еще одно важное направление — защита трудовых прав. Невыплата заработной платы напрямую влияет на благополучие семей, поэтому такие ситуации требуют постоянного контроля и правовой оценки. В настоящее время принимаются меры для погашения задолженности на общую сумму более 12,8 млн рублей по оплате труда перед 260 жителями области. На имущество недобросовестных работодателей наложен арест на сумму 7,5 млн рублей.
В ходе встречи затронули и вопросы миграции. Находящиеся на территории Ростовской области граждане обязаны соблюдать законодательство, а работодатели — выполнять установленные требования. Фиктивная регистрация, незаконная миграция и нарушения в сфере трудоустройства требуют оперативного реагирования. Ранее Ростовская область поддержала инициативу руководителя донского СК о введении ограничений на отдельные виды трудовой деятельности для иностранных граждан.
Работу по этим и другим направлениям региональное правительство и следственное управление продолжат в постоянном взаимодействии. Главная задача — обеспечивать безопасность жителей Ростовской области, защищать их права и добиваться решения вопросов, с которыми люди обращаются за помощью.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.