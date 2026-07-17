Руководитель следственного управления СК России по Ростовской области проинформировал губернатора о результатах деятельности ведомства

В этом году общий уровень преступности в регионе снизился по сравнению с показателем прошлого года, в том числе сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Одним из приоритетных направлений совместной работы остается защита прав граждан, особенно тех, кто нуждается в дополнительной поддержке: детей-сирот, людей, живущих в аварийном и ветхом жилье, участников специальной военной операции и их семей.