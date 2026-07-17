США ужесточает свою визовую политику для журналистов и студентов

В Соединенных Штатах были введены более строгие правила выдачи виз для зарубежных журналистов и учащихся. Изменения также затронули участников обменных программ. Ведомство отменило предыдущий порядок, дававший возможность оставаться в стране без фиксированных временных рамок — пока человек проходит обучение или ведет деятельность в интересах иностранных медиа.
Теперь власти США устанавливают четкие сроки для представителей прессы из других государств: 240 дней, после чего потребуется продление визы. Для лиц из Китая этот лимит сокращен до 90 дней. Для учащихся из-за рубежа период пребывания привязан к продолжительности учебы, но не превышает четырех лет.
Подобные шаги направлены на усиление контроля и повышение уровня безопасности в части соблюдения миграционного статуса.
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