США ужесточает свою визовую политику для журналистов и студентов

Теперь власти США устанавливают четкие сроки для представителей прессы из других государств: 240 дней, после чего потребуется продление визы. Для лиц из Китая этот лимит сокращен до 90 дней. Для учащихся из-за рубежа период пребывания привязан к продолжительности учебы, но не превышает четырех лет.