Иран призвал страны Персидского залива не допускать атак США с их территории

«Иран решительно призывает соседние страны южного Персидского залива немедленно предотвратить использование агрессорами своих сухопутных, морских и воздушных объектов и территорий для нападения на Иран», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что Тегеран не считает врагами соседние государства. Безопасность в регионе должна основываться на сотрудничестве между странами без военного присутствия США, подчеркнули в МИД.
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