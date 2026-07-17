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Иран призвал страны Персидского залива не допускать атак США с их территории

Иранский МИД призвал страны Персидского залива не позволять США нападать на Иран с территории государств. Заявление публикует гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

Иранский МИД призвал страны Персидского залива не позволять США нападать на Иран с территории государств. Заявление публикует гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Иран решительно призывает соседние страны южного Персидского залива немедленно предотвратить использование агрессорами своих сухопутных, морских и воздушных объектов и территорий для нападения на Иран», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Тегеран не считает врагами соседние государства. Безопасность в регионе должна основываться на сотрудничестве между странами без военного присутствия США, подчеркнули в МИД.

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