Черногория может ввести визы для белорусов с октября 2026. Подробности передает ТАСС.
Решение властями Черногории, связанное с введением визового режима с Беларусью и Россией, может быть принято с 1 октября 2026 года. Данная мера связана с намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году.
Напомним, что белорусам при посещении Черногории не нужна была виза при условии пребывания не более 30 суток.
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