Беспилотники уничтожили в пяти районах Ростовской области

Украинские БПЛА ликвидированы минувшей ночью в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в пяти районах», — уточнил он.
Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
Ранее женщина получила ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
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