Юрий Слюсарь предложил расширить возможности «Безопасного города»

Центр создан для того, чтобы полиция, Росгвардия, другие правоохранительные органы и ведомства могли оперативно координировать свои действия. На видеостену центра выведены данные 254 камер с функцией биометрического распознавания лиц. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать оперативную обстановку в донской столице. Только за этот год с помощью биометрического распознавания лиц задержано более 150 правонарушителей, треть из них находилась в федеральном розыске. Пока система работает в областном центре, в планах — наращивать технические возможности на все районы области.