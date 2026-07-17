Юрий Слюсарь предложил расширить возможности «Безопасного города»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил ситуационный центр охраны порядка Главного управления МВД России по Ростовской области, где ознакомился с работой системы «Безопасный город».
Центр создан для того, чтобы полиция, Росгвардия, другие правоохранительные органы и ведомства могли оперативно координировать свои действия. На видеостену центра выведены данные 254 камер с функцией биометрического распознавания лиц. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать оперативную обстановку в донской столице. Только за этот год с помощью биометрического распознавания лиц задержано более 150 правонарушителей, треть из них находилась в федеральном розыске. Пока система работает в областном центре, в планах — наращивать технические возможности на все районы области.
Всего же в систему «Безопасный город» в Ростове-на-Дону интегрировано более шести тысяч камер видеонаблюдения, функционал — от фиксации нарушений до поиска преступников.
Губернатору продемонстрировали новые цифровые возможности, которые могут быть настроены под актуальные задачи. Например, отслеживать оперативную обстановку и быстро реагировать на инциденты для обеспечения порядка на АЗС.
Глава региона предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы объединить видеопотоки с камер, которые установлены на объектах различных организаций, и использовать эту информацию в интересах обеспечения безопасности и порядка.
Например, фиксировать нарушения правил благоустройства вокруг площадок, где находятся мусорные контейнеры. Чтобы средства видеонаблюдения работали в интересах чистого города.
«Сейчас необходимо, чтобы количество перешло в качество. Если объединим усилия, то получим совсем другой уровень безопасности и качества жизни», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.