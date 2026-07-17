Трамп: власти выявили 278 тыс. зарегистрированных на выборы неграждан США

Министерство внутренней безопасности США выявило около 278 тыс. лиц, не имеющих американского гражданства, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах в стране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Согласно анализу МВБ, спискам избирателей штатов и публично доступной информации, были выявлены примерно 278 тыс. неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах», — сказал господин Трамп. Он добавил, что, так как демократические штаты не предоставили данных по избирателям, «реальное число намного выше».
Как отмечает CNN, программа сопоставления данных, о которой говорит Дональд Трамп, показывает завышенное число подозреваемых неграждан, так как ошибочно указывает такими натурализованных граждан — иммигрантов, получивших гражданство США.