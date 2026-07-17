Разведка США в 2020 году утверждала о вмешательстве РФ в выборы в пользу Трампа

Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017—2021 годах. Он проиграл демократу Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.