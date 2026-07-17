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Разведка США в 2020 году утверждала о вмешательстве РФ в выборы в пользу Трампа

Также американские разведчики заявляли о якобы проводимой Россией кампании против Джо Байдена.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США в 2020 году докладывало, что Россия якобы рассчитывает на переизбрание Дональда Трампа на посту президента и ведет кампанию против его соперника демократа Джо Байдена. Эта версия приводится в докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован 16 июля Белым домом.

В документе, датированном 19 августа 2020 года, без каких-либо доказательств утверждается, что якобы связанные с РФ лица «продвигали кандидатуру Трампа в соцсетях». Согласно изложенной версии, российская сторона сделала «ряд шагов, направленных в первую очередь на дискредитацию бывшего вице-президента» США Джо Байдена. Он был главным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Утверждается, что при этом распространялись «материалы, по большей части благоприятные для президента [Трампа]», а также сведения, касающиеся связей Байдена и его семьи с коррупцией на Украине. США и ранее выступали с утверждениями такого рода. Они неоднократно были опровергнуты российской стороной.

Упомянутый совет входит в структуру аппарата директора Национальной разведки США, который курирует работу всех 18 американских разведывательных ведомств.

Трамп в первый раз возглавлял американскую администрацию в 2017—2021 годах. Он проиграл демократу Байдену на выборах главы государства, состоявшихся в США в ноябре 2020 года. Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США.

Глава Белого дома 16 июля выступил с утверждением, что Россия входит в число «противников США», якобы пытающихся влиять на американские выборы. По его словам, рассекреченные данные разведки США свидетельствуют о том, что системы голосования в стране «в крайней степени подвержены риску атак».

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