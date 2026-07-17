Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратил стамбульские переговоры 2025 года в «цирк на колёсах», постоянно выражая недовольство уровнем российской делегации.
Об этом она сказала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Как подчеркнула дипломат, Москва направила на консультации экспертов во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Однако реакция Киева оказалась демонстративно высокомерной.
По словам Захаровой, глава киевского режима Владимир Зеленский не упускал случая публично высказаться о составе представителей России. Тем не менее диалог состоялся и принёс конкретные результаты, включая обмены.
«Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», — добавила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что Россия не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию конфликта на Украине.