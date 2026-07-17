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Захарова назвала цирком поведение Киева на переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратил стамбульские переговоры 2025 года в «цирк на колёсах», постоянно выражая недовольство уровнем российской делегации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратил стамбульские переговоры 2025 года в «цирк на колёсах», постоянно выражая недовольство уровнем российской делегации.

Об этом она сказала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Как подчеркнула дипломат, Москва направила на консультации экспертов во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Однако реакция Киева оказалась демонстративно высокомерной.

По словам Захаровой, глава киевского режима Владимир Зеленский не упускал случая публично высказаться о составе представителей России. Тем не менее диалог состоялся и принёс конкретные результаты, включая обмены.

«Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили», — добавила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию конфликта на Украине.

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