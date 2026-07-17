Пакистан и Китай станут учредителями организации сотрудничества в сфере ИИ

WAIC проводится в Китае ежегодно с 2018 года. В этот раз конференция посвящена теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего» и собрала более 1,4 тыс. участников. Всего 17—20 июля в рамках мероприятия запланировано свыше 140 форумов. Также работает выставка, где на площади более 100 тыс. кв. м представлены более 3 тыс. различных продуктов и технологий от 1,1 тыс. компаний со всего мира.