Власти Чили расследуют законность выдачи гражданства детям россиян

Законодательство Чили предполагает, что рожденные на территории страны дети являются ее гражданами. Однако при этом родители должны иметь постоянный статус пребывания в стране. По данным Службы записи актов гражданского состояния и идентификации Чили, с апреля этого года ведомству на этом основании пришлось лишить гражданства 62 несовершеннолетних. Не уточняется, все ли они являются гражданами России.