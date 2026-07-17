Япония сохранила запрет на восхождение женщины на императорский трон

За законопроект в верхней палате отдано 184 голоса из 241, против — 57. Поправки позволяют принимать в императорскую семью дальних родственников из числа мужчин старше 15 лет, если они не женаты. Женщинам дозволяется сохранять свой статус после вступления в брак с простолюдином, что уже разрешено мужчинам. Однако закон исключает возможность того, что популярная 24-летняя принцесса Айко, дочь Нарухито, или две старшие сестры Хисахито когда-либо станут императорами.