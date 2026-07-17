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Япония сохранила запрет на восхождение женщины на императорский трон

Парламент Японии в пятницу принял поправки в закон о престолонаследии, но отклонил ту, что позволяла женщинам императорской семьи занимать трон хризантем. Запрет сохранен вопреки широкой общественной поддержке идеи равенства, сообщает AFP.

Парламент Японии в пятницу принял поправки в закон о престолонаследии, но отклонил ту, что позволяла женщинам императорской семьи занимать трон хризантем. Запрет сохранен вопреки широкой общественной поддержке идеи равенства, сообщает AFP.

За законопроект в верхней палате отдано 184 голоса из 241, против — 57. Поправки позволяют принимать в императорскую семью дальних родственников из числа мужчин старше 15 лет, если они не женаты. Женщинам дозволяется сохранять свой статус после вступления в брак с простолюдином, что уже разрешено мужчинам. Однако закон исключает возможность того, что популярная 24-летняя принцесса Айко, дочь Нарухито, или две старшие сестры Хисахито когда-либо станут императорами.

Будущее императорского дома, который, по легенде, ведет свое происхождение от синтоистской богини солнца Аматэрасу, в настоящее время зависит от принца Хисахито. 19-летний племянник императора Нарухито не женат, только что окончил школу и в настоящее время изучает энтомологию. Если у Хисахито не будет сына, то ветка потеряет права на трон.

Закон вызвал разногласия внутри правящей Либерально-демократической партии. Ее лидер Санаэ Такаити, первая в Японии женщина-премьер, выступала против наследования власти женщинами. В начале июня на встрече 13-и политических партий и парламентских групп изменения в закон поддержали семь.

Популярная в стране ежедневная газета Yomiuri Shimbun, обычно активно поддерживающая партию власти, раскритиковала закон в редакционной статье.

Опрос, проведенный в мае Asahi Shimbun, показал, что 72% респондентов выступают за допуск к трону женщин императорской фамилии. В настоящее время императорская семья состоит в общей сложности из 16 человек, включая пятерых мужчин — помимо самого 66-летнего императора Нарухито, это его брат Фумихито 60 лет от роду, Хисахито, а также 92-летний экс-император Акихито и его 90-летний брат Масахито.

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