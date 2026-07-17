Александр Скрябин провел заседание Оперативного штаба по обеспечению топливом города Ростова-на-Дону

Глава города провел заседание Оперативного штаба по обеспечению топливом города, в котором приняли участие операторы АЗС, правоохранительные ведомства, профильные службы, руководители ресурсоснабжающих организаций, транспортных компаний.
В ходе заседания был озвучен ряд предложений для стабилизации ситуации с топливом в донской столице.
Главное:
-Одна из таких мер, успешно применяемая в нескольких регионах страны, — заправка по четным числам месяца автомобилей, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6, 8; по нечетным — 1, 3, 5, 7, 9.
-Также было предложено ввести минимальный объем отпуска бензина в 10 литров, а максимальный отпуск увеличить до 40. Отпуск дизельного топлива от 10 литров до 60 литров. Это позволит снизить частоту визитов водителей на АЗС.
-Период с 03:00 до 07:00 утра выделить на обслуживание автотранспорта только экстренных, оперативных и коммунальных служб, общественного транспорта, иного специального транспорта.
-Для оказания консультативной помощи и поддержания порядка на АЗС в часы пик организовать дежурства оперативных групп, состоящих из волонтеров, дружинников и представителей казачьих объединений.
-Также подготовить и распространить информационные материалы о временных правилах отпуска топлива.
— Хочу сразу обозначить позицию: правительство Ростовской области и городская власть обеспокоены данным вопросом и для нас это безусловный приоритет на сегодняшний день, — отметил Александр Юрьевич.
Озвученные предложения будут вынесены на рассмотрение Оперативного штаба Ростовской области по топливному обеспечению для дальнейшего принятия решений.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.