Airbus протестирует прямой 22-часовой полет из Франции в Австралию

Самолет вылетит из аэропорта Тулуза-Бланьяк и преодолеет расстояние около 17 тыс. км, после чего приземлится в Мельбурне около полудня 24 июля 2026 года. Испытательный борт пока не имеет пассажирского салона и необходим для сертификации ультрадальнемагистральной версии лайнера.