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Airbus протестирует прямой 22-часовой полет из Франции в Австралию

Airbus испытает перелет из французской Тулузы в австралийский Мельбурн без пересадок. Полет займет около 22 часов. Испытания начнутся 24 июля совместно с австралийской авиакомпанией Qantas. Об этом сообщает AirJournal.

Airbus испытает перелет из французской Тулузы в австралийский Мельбурн без пересадок. Полет займет около 22 часов. Испытания начнутся 24 июля совместно с австралийской авиакомпанией Qantas. Об этом сообщает AirJournal.

Тестовый полет выполнит лайнер Airbus A350−1000ULR с регистрационным номером F-WULR. Он предназначен для проекта Sunrise («Рассвет»), цель которого — создание прямых беспересадочных рейсов между Австралией, Европой и США.

Самолет вылетит из аэропорта Тулуза-Бланьяк и преодолеет расстояние около 17 тыс. км, после чего приземлится в Мельбурне около полудня 24 июля 2026 года. Испытательный борт пока не имеет пассажирского салона и необходим для сертификации ультрадальнемагистральной версии лайнера.

Во время рейса инженеры соберут данные о бортовых и топливных системах. Главным отличием версии ULR является дополнительный бак на 20 тыс. литров в хвостовой части, увеличивающий дальность полета почти до 18,5 тыс. км.

Всего Qantas заказала 12 таких самолетов. Первая поставка ожидается в апреле 2027 года, а коммерческая эксплуатация начнется во втором полугодии 2027 года.

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