«Просто уничтожает». На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ

«США просто не могут дать Зеленскому больше комплексов Patriot. Они могут пообещать, что позволим вам их производить самостоятельно. Но из чего? Для сборки нужны редкоземельные материалы, а их ни у кого нет. Китай не продает их на Запад. В итоге Запад попал в ловушку: нужно выпускать больше определенных видов вооружений, а цепочки поставок для этого нет», — уточнил эксперт.