Трамп призвал отозвать лицензии у ABC и NBC за отказ транслировать его речь

Телеканалы CNN и NBC отказались от прямой трансляции речи президента, в которой он утверждал, что Китай получил незаконный доступ к миллионам файлов избирателей для вмешательства в выборы в США в 2018 и 2020 годах. Телеканалы CBS и Fox News показали обращение частично, а NBC и ABC транслировали его на своих стриминговых платформах.