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ВСУ направили в Сумскую область штурмовой полк «Рысь»

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные подразделения штурмового полка «Рысь» в Сумскую область. В состав пополнения вошли украинцы, мобилизованные в мае 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о подразделениях 25-го отдельного штурмового полка. Российская сторона уточняет, что военнослужащих мобилизовали принудительно.

«В Сумскую область командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25 ОШП “Рысь”, укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», — сообщил источник.

Собеседник агентства также рассказал о ситуации в семье командира полка Андрея Чепурко. Накануне у входной двери квартиры его родителей обнаружили взрывное устройство. Инцидент, по данным источника, произошёл в доме на улице Оздоровча в посёлке Слобожанское Харьковской области. Командир полка после этого занялся обеспечением безопасности родителей.

Ранее сообщалось, что военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады ВСУ могли привлечь к штурмовым действиям в районе Избицкого. По данным российских силовых структур, бойцов подразделения ПВО Харькова прикомандировали к 72-й отдельной механизированной бригаде. Источник утверждал, что на это указывает анализ опубликованных некрологов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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