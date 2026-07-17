ВСУ направили в Сумскую область штурмовой полк «Рысь»

Собеседник агентства также рассказал о ситуации в семье командира полка Андрея Чепурко. Накануне у входной двери квартиры его родителей обнаружили взрывное устройство. Инцидент, по данным источника, произошёл в доме на улице Оздоровча в посёлке Слобожанское Харьковской области. Командир полка после этого занялся обеспечением безопасности родителей.