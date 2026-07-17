ВСУ направили в Сумскую область штурмовой полк «Рысь»

По словам собеседника агентства, речь идёт о подразделениях 25-го отдельного штурмового полка. Российская сторона уточняет, что военнослужащих мобилизовали принудительно.
«В Сумскую область командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25 ОШП “Рысь”, укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», — сообщил источник.
Собеседник агентства также рассказал о ситуации в семье командира полка Андрея Чепурко. Накануне у входной двери квартиры его родителей обнаружили взрывное устройство. Инцидент, по данным источника, произошёл в доме на улице Оздоровча в посёлке Слобожанское Харьковской области. Командир полка после этого занялся обеспечением безопасности родителей.
Ранее сообщалось, что военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады ВСУ могли привлечь к штурмовым действиям в районе Избицкого. По данным российских силовых структур, бойцов подразделения ПВО Харькова прикомандировали к 72-й отдельной механизированной бригаде. Источник утверждал, что на это указывает анализ опубликованных некрологов.
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