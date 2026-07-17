Больше 60 сенаторов в США поддержали новые санкции против России

Законодательная инициатива, выдвинутая представителями Республиканской и Демократической партий США, касающаяся введения нового пакета ограничительных мер против Российской Федерации, была предложена сенатором Линдси Грэмом* (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ). Данный проект нашел поддержку у 61 американского законодателя. Информацию об этом распространил портал Axios, сославшись на собственные источники.