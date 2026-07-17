Законодательная инициатива, выдвинутая представителями Республиканской и Демократической партий США, касающаяся введения нового пакета ограничительных мер против Российской Федерации, была предложена сенатором Линдси Грэмом* (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ). Данный проект нашел поддержку у 61 американского законодателя. Информацию об этом распространил портал Axios, сославшись на собственные источники.
Как уточняется, среди тех, кто выступил в качестве соавторов данного документа, насчитывается 39 сенаторов, представляющих Республиканскую партию, и 22 сенатора от Демократической партии.
Подчеркивается, что столь широкий уровень поддержки законопроекта среди законодателей дает возможность обойти процедурные барьеры, которые могут блокировать его рассмотрение в Сенате. Тем не менее, документу еще предстоит пройти утверждение в Палате представителей Конгресса США.
Согласно сведениям портала, обновленная версия документа предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении тех стран, которые продолжают поддерживать экономические связи с Россией в энергетическом секторе. В частности, подобные меры могут быть применены к Индии и Китаю.
(включен в список террористов и экстремистов на территории РФ).
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