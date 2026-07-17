В пяти районах Ростовской области отражена воздушная атака

В Ростовской области ночью 17 июля подразделения ПВО отразили массированный налет БПЛА противника.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники самолетного типа перехвачены в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — уточнил губернатор.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше