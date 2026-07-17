Нардеп Гончаренко*: У Зеленского нет прав назначать Хмару и.о. министра обороны

Гончаренко* при этом не исключил, что Зеленский позже всё же внесёт кандидатуру Хмары на пост министра обороны на рассмотрение Рады. Но, как он отметил, до этого этапа дело пока не дошло. Ситуация осложняется тем, что Верховная рада ушла на месячный перерыв, так и не утвердив новых руководителей Минобороны и МВД.